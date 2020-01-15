Роздрібна торгівля сигаретами в Україні на 50% знаходиться в тіні

Народні депутати, економісти та підприємці активно обговорюють зміни у податковій політиці. Їхні пропозиції та зауваження у найближчий час розгляне профільний комітет парламенту, який стосується змін адміністрування роздрібного акцизу з продажу сигарет.

Експерти відзначають, що якщо його ухвалять, то в країні суттєво покращиться ситуація у податковій сфері. Зокрема, буде наведений порядок у сплаті податків у роздрібній торгівлі сигаретами, який на половину знаходиться в тіні.

Ми раніше обговорювали це питання, тому що бачили, як введення роздрібного акцизу вдарило по легальній частині продажів в роздріб, яка існувала – зараз вона зменшилась. І хоча місцева влада мала бути на контролі, проводити перевірку аби поповнювати місцеві бюджети і здійснювати контроль, а воно відбувалось так собі,

– розповіла членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Ніна Южаніна.

Експерти наголошують, ухилення від сплати 5-відсоткового акцизного збору з продажу сигарет завдало збитків державному і місцевим бюджетам на суму близько двох мільярдів гривень на рік.

В комітеті розглядають можливість сплати роздрібного акцизу виробниками та збільшення вартості оптової ліценції з півмільйона гривень до трьох.

Ситуацію прокоментував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

Проблема існує, дійсно 50% роздрібного акцизу не надходить до місцевого бюджету і це проблема місцевих бюджетів. Пов’язано це з тим, що роздрібна мережа тютюнових виробів ухиляється від оподаткування і робить це системно, і, за нашими підрахунками, 2 млрд грн не надходить до бюджету у зв’язку з цими правопорушеннями. Відповідь на питання: "Що робити?" обговорюється в підкомітеті, де обговорюється тютюн і його правове регулювання. Я впевнений, що найближчим часом відповідні проєкти закону будуть подані на комітеті і ми їх розглянемо,

– сказав Гетманцев.

За підрахунками експертів, вирішення ситуації з ухилянням від сплати роздрібного акцизу – виведе мільярди гривень з тіні, завдяки чому місцеві громади зможуть побудувати нові школи, дитсадки, лікарні та дороги.