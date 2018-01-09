Розенко сказав, коли середня зарплата в Україні зросте до 10 тисяч гривень

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко каже, що вже у 2018-му середня заробітна плата в Україні може підвищитися до 10 тисяч гривень.

Такі цифри урядовець озвучив в ефірі "5 каналу".

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За його словами, середня зарплата в Україні може піднятись до 10 тисяч гривень вже у вересні цього року.

Станом на листопад 2017-го року середня зарплата вже становила близько 7,5 тисяч гривень. Це при мінімальній зарплаті 3200 гривень. Вже зараз ми з 1 січня ми підвищили на 18% заробітну плату. Я переконаний, що станом на вересень середня зарплата може досягнути 10 тисяч гривень,

– заявив Розенко.

За його словами, це ніяк не штучне регулювання урядом, "а чіткий і прогнозований економічний процес".

Розенко нагадав, що у 2017 році в Україні на 40–50% відбулося зростання зарплат і це стосується перш за все бюджетної сфери.

З 1 січня 2018 року мінімальна зарплата в Україні зросла до 3723 гривні.