Розкрадання 1,7 мільярда гривень: у "Київметробуді" і "Укргазбанку" проводять обшуки

Співробітники Служби безпеки проводять обшуки у підрозділах "Київметробуд", а також у відділеннях "Укргазбанку". Слідчі дії проходять в межах розслідування схеми шахрайського заволодіння бюджетними коштами.

Мовиться про виділені гроші для будівництва метро на Виноградар у Подільському районі Києва. Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

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Що відомо про корупцію через будівництво метро на Виноградар

У листопаді 2018 року "Київметробуд" виграв аукціон на будівництво метро на Виноградар у Києві, оскільки компанія запропонувала ціну за виконання робіт на 12 мільйонів гривень нижче очікуваної вартості. Згідно з початковим планом дві нові станції мали обійтися у 6 мільярдів гривень, а відкрити їх мали вже у 2021 році. Головний інженер будівництва метро на Виноградар Євген Шатайкін заявляв, що підприємство катастрофічно відстає від графіку. 16 січня 2019 року у "Київметробуді" повідомили, що терміни завершення будівельних робіт відкладаються на рік.

18 грудня акціонери ПАТ "Київметробуд" вирішили достроково припинити повноваження наглядової ради компанії і обрати новий склад через низькі темпи будівництва. У зриві будівництва звинувачують директора "Київметробуду" Василя Кобіля. Наприкінці минулого року через це його звільнили з посади.

16 січня 2020 року Печерський суд Києва заарештував кошти на банківських рахунках "Київметробуду" у справі про розкрадання грошей при будівництві метро на Виноградар.



Василь Кобіль / Фото із соцмереж