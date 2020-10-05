На кінцевій зупинці столичного маршруту №511, який запустили лише наприкінці серпня цього року, вже стався серйозний скандал із штовханиною.

Як повідомляє 24 канал із посиланням на коментарі очевидців, ввечері 4 жовтня водій маршрутного таксі отримав від пасажирки сплату за проїзд монетами по одній гривні, через що одразу почав вести себе агресивно та вимагати від дівчини вийти з транспортного засобу.

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Металеві гривні ще діють

Головним аргументом водія було те, що ці гроші нібито вже вивели з обігу за рішенням Національного банку України. Пасажирка намагалася пояснити, що в останніх рішеннях фінансового регулятора мова йшла лише про паперові гривні, виготовлені до 2003 року, а монетами досі можна розплачуватися. Але її слова на достатньо агресивного водія не діяли. Тому він переліз до салону та жорстко виштовхнув дівчину з "Богдану".

Пасажири без масок

На записі відео із конфліктом між пасажиркою та водієм нового маршруту, що з’єднав Позняки із Троєщиною, чітко видно, що більшість людей взагалі були без засобів безпеки, які є обов’язковими для користування у суспільному транспорті під час пандемії. При цьому на наявність масок водій ніякої уваги не звертав, але через власну незрозумілість до монетарної політики Нацбанку із кулаками на жінку поліз одразу.

Відео нападу водія на пасажирку у столичній маршрутці №511: Увага! Відео містить нецензурну лексику