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Мітинг біля МВС: правоохоронцями керувала людина, яку судять за розстріли на Майдані

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Громадські активісти та просто небайдужі активісти зібралися 1 серпня під Міністерством внутрішніх справ, для того щоб нагадати, чим правоохоронці мусять займатись за податки цих саме людей.

Мітинги почали відбуватися після того, як в Україні активно почастішали напади на, власне, громадських активістів, правозахисників та журналістів.

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"В першу чергу ми вимагаємо звіту від Міністерства внутрішніх справ зі всіх тих справах, пов'язаних із нападами та вбивствами наших колег-активістів, правозахисників та журналістів", – заявив громадський активіст Владислав Грєзєв.

Активісти вийшли на мітинг під стіни МВС
Активісти вийшли на мітинг під стіни МВС

Самі активісти зазначають, що їм небезпечно перебувати просто на вулиці, навіть під Міністерством внутрішніх справ, а особливо небезпечно це у регіонах.

Ми абсолютно не відчуваємо захисту від тих, хто повинен нас захищати в нашій боротьбі, від держави, від правоохоронних органів, від абсолютно нереформованого безпекового сектору,
– сказала правозахисниця Ольга Решетилова.

Цікаво те, що журналісти помітили: правоохоронними заходами у розслідуванні нападів на активістів керує людина, яку судять за розстріл майданівців. Це Анатолій Серединський.

Ми бачимо, що ця людина зараз має підозру. Його по суду намагались відсторонити від діяльності, проте вже пройшло 4 роки після Майдану... Про що ми говоримо? Задля чого ми збираємось?
– відповів активіст С-14 Сергій Бондар.

Однак, сам начальник управління публічної безпеки Нацполіції Анатолій Серединський себе винним не визнає.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Міністерство внутрішніх справ Новини Києва
Джерело: 24 канал
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