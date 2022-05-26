1 000 танков и более 50 вертолетов: Пентагон дал собственную оценку потерь россиян в Украине

Продолжаются 92 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. В Пентагоне дали свою оценку потерям России в войне против нашего страны.

Так, по сообщению высокопоставленного чиновника Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, в Украине с 24 февраля было уничтожено около 1 тысячи танков и более 50 вражеских вертолетов. Кроме того, российские кафиры потеряли немало артиллерийских установок и несколько десятков самолетов.

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Оценка потерь россиян Пентагоном на 25 мая

По информации анонимного высокопоставленного представителя Пентагона, которую он предоставил американскому изданию CNN, Россия с 24 февраля уже потеряла в Украине такое количество своей военной техники.

около 1000 танков;

свыше 350 артиллерийских систем;

почти 30 боевых самолетов-бомбардировщиков;

более 50 вертолетов.

Вместе с тем чиновник отметил, что, несмотря на эти потери в России, все еще остается большинство ее имеющейся до 24 февраля военной мощи.

Они (русские – ред. 24 канал) вложили огромное количество своей техники и личного состава в эту войну. Понесли потери как россияне, так и украинцы. Страна-агрессорка имеет преимущество с точки зрения количества военных мощностей, которые они могут применить для боев, в частности людей, техники и оружия, и это нужно учитывать,

– добавил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Отметим, что цифры по потере россиян в войне, озвученные Пентагоном, значительно меньше, чем по оценкам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Так, по подсчетам Украины, Россия по утрам 26 мая потеряла в полномасштабной войне против нашего государства:

личного состава – 29 600 военных;

танков – 1 315 единиц ;

; боевых бронированных машин – 3 235 единиц;

артиллерийских систем – 617 единиц ;

; ракетных систем залпового огня – 201 единица;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 206 единиц ;

; вертолетов – 170 единиц ;

; беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 502 единицы;

крылатых ракет – 114 единиц;

кораблей/катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2225 единиц;

специальной техники – 47 единиц.

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