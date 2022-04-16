1-й армейский корпус России понес значительные потери, – Генштаб

16 апреля 2022 , 20:50
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Одно из подразделений российской армии, действующее на Донецком направлении, понесло потери после очередного столкновения с Вооруженными Силами Украины.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба от 16 апреля. В ведомстве отметили, что существенные потери врага связаны, прежде всего, с недавней заменой личного состава.

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Генштаб сообщает, что после поражения в битве у врага наблюдается снижение мотивации. В целом моральное состояние оккупантов – неудовлетворительное. 

Наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния подразделений 1-го армейского корпуса, действующего на Донецком направлении,
 – говорится в сообщении. 

По полученной информации, пополнение подразделения произошло за счет недавно мобилизованных бойцов. 

Кроме того, Генштаб отметил, что отныне россияне могут поступить на кратковременную контрактную службу, которая продлится от 3-х месяцев до года. 

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Автор: Юлія Бабич