1-й армейский корпус России понес значительные потери, – Генштаб

Одно из подразделений российской армии, действующее на Донецком направлении, понесло потери после очередного столкновения с Вооруженными Силами Украины.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба от 16 апреля. В ведомстве отметили, что существенные потери врага связаны, прежде всего, с недавней заменой личного состава.

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Генштаб сообщает, что после поражения в битве у врага наблюдается снижение мотивации. В целом моральное состояние оккупантов – неудовлетворительное.

Наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния подразделений 1-го армейского корпуса, действующего на Донецком направлении,

– говорится в сообщении.

По полученной информации, пополнение подразделения произошло за счет недавно мобилизованных бойцов.

Кроме того, Генштаб отметил, что отныне россияне могут поступить на кратковременную контрактную службу, которая продлится от 3-х месяцев до года.

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