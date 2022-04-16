Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу від 16 квітня. У відомстві зазначили, що суттєві втрати ворога пов'язані насамперед з нещодавньою заміною особового складу.

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Генштаб повідомляє, що після поразки у битві, у ворога спостерігається зниження мотивації. Загалом моральний стан окупантів – незадовільний.

Спостерігається зниження рівня морально-психологічного стану підрозділів 1-го армійського корпусу, що діє на Донецькому напрямку,

– йдеться у повідомленні.

За отриманою інформацією, поповнення підрозділу відбулося коштом нещодавно мобілізованих бійців.

Крім того, Генштаб зазначив, що відтепер росіяни можуть вступити на короткотривалу контрактну службу, яка триватиме від 3-х місяців до року.

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