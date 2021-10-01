С 1 октября водители должны включать ближний свет фар вне населенных пунктов

Согласно действующим правилам ПДД, водители с 1 октября и до 1 мая должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов. Иначе их ждет штраф около пол тысячи гривен.

Требование включать ближние фары обязательно для выполнения в любое время суток. Его регулирует пункт "д" части 9.8 Правил дорожного движения.

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Ближний свет фар в осенне-зимний период

С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни. В случае их отсутствия в конструкции – ближний свет фар.

В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары при условии, что это не будет ослеплять других водителей.

Какие штрафы ждут водителей

За игнорирование этого правила предусмотрена административная ответственность – штраф на сумму от 425 до 510 гривен. Его регулирует часть 2 статьи 122 – нарушение правил пользования внешними осветительными приборами об административных правонарушениях.

Где можно узнать свой штраф

Через смс-сообщение, которое поступит на телефон.

Через приложение "Дия".

На сайте МВД в электронном кабинете водителя.

На самом сайте МВД без входа в кабинет.

В телеграмм-боте "Штрафы ПДД".

Также сумму штрафа можно узнать в "Приват24" в разделе "Платежи".

Письмо со штрафом поступит на почту.

От пограничников, когда водитель будет покидать Украину.