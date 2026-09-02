В Киеве задействована ПВО: столицу атакуют российские БПЛА

Вечером 2 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. В столице действуют силы противовоздушной обороны, которые отражают атаку.

Об этом сообщает КМВА.

Что известно об атаке?

Вечером 2 сентября враг запустил очередные дроны по Киеву, в столице работает ПВО, которая реагирует на воздушную угрозу.

Местные власти подчеркивают, что во время работы противовоздушной обороны не следует находиться у окон или на открытой местности. Также жителей призывают не фотографировать и не распространять информацию о работе ПВО, местах взрывов или передвижениях украинских военных.

В настоящее время воздушная тревога в Киеве продолжается. Жителей столицы призывают следить за официальными сообщениями властей и находиться в безопасных местах до отбоя.

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Напомним, в Киеве возросло число пострадавших в результате российской атаки 2 сентября. По состоянию на 16:10 известно уже об 11 пострадавших, сообщили в КМВА. Медики оказывают необходимую помощь людям, получившим травмы в результате вражеского удара.

Ранее сообщалось о меньшем числе пострадавших, однако в ходе обследования последствий атаки их число возросло. Российские войска атаковали столицу беспилотниками, поэтому в городе раздавались взрывы. В Киеве действовали силы противовоздушной обороны, которые отражали воздушную атаку.

На местах падения обломков и попаданий работают соответствующие службы, которые фиксируют последствия удара.