Про це повідомляє КМВА.

Що відомо про атаку?

Ворог ввечері 2 вересня запустив чергові дрони по Києву, у столиці працює ППО, яка реагує на повітряну загрозу.

Місцева влада наголошує, що під час роботи протиповітряної оборони не варто перебувати біля вікон або на відкритій місцевості. Також мешканців закликають не фотографувати та не поширювати інформацію про роботу ППО, місця вибухів чи переміщення українських військових.

Наразі повітряна тривога в Києві триває. Жителів столиці закликають стежити за офіційними повідомленнями влади та перебувати в безпечних місцях до відбою.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки 2 вересня. Станом на 16:10 відомо вже про 11 постраждалих, повідомили у КМВА. Медики надають необхідну допомогу людям, які зазнали травм унаслідок ворожого удару.

Раніше повідомлялося про меншу кількість постраждалих, однак під час обстеження наслідків атаки їх кількість зросла. Російські війська атакували столицю безпілотниками, через що в місті лунали вибухи. У Києві працювали сили протиповітряної оборони, які відбивали повітряну атаку.

На місцях падіння уламків та влучань працюють відповідні служби, які фіксують наслідки удару.