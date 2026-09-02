Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Що відомо про пожежу у Києві?
За словами Кличка, у Голосіївському районі столиці ліквідовують загоряння на відкритій території, яке виникло внаслідок падіння уламків БпЛА.
На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків події продовжує уточнюватися.
Зазначимо, вранці 2 вересня в українській столиці пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли, що у напрямку Києва рухалися російські реактивні "Шахеди".Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Нагадаємо, Київ готується до можливих тривалих блекаутів узимку та розглядає сценарій тимчасового відселення найбільш вразливих жителів. До попередніх списків увійшли понад 200 тисяч киян, серед яких маломобільні люди, люди з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю. Попередню згоду на тимчасове переселення вже дали близько 2 тисяч осіб.
Напередодні окупанти завдали масованого удару по столиці. За даними Офісу генпрокурора, внаслідок російської атаки на Київ загинули 8 людей, ще 7 постраждали.
У Солом'янському районі після падіння безпілотника згорів приватний будинок, постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. Згодом балістичними ракетами ворог ударив по Дарницькому та Голосіївському районах: у Дарницькому загинули семеро працівників "Укрзалізниці", ще троє людей, зокрема 10-річна дитина, дістали легкі травми, а в Голосіївському районі загинула людина на території підприємства.