10 апреля в Луганской области сработали 4 из 5 гуманитарных коридоров
10 апреля 2022 , 16:08Читати новину українською
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Луганскую область продолжают обстреливать российские оккупанты. Поэтому, как только появляется возможность, мирных жителей эвакуируют.
Так, сегодня, 10 апреля, в области сработало 4 из 5 коридоров. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
К теме На 10 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров: маршруты
10 апреля в Луганской области сработали 4 гуманитарных коридора
По его словам, после трагических событий в Краматорске люди очень запуганы. Но в области активно уговаривают людей эвакуироваться и делают все для того, чтобы сделать это.
Автобусы вас ждут каждый день – выезжайте, пока россияне не устроили ад,
– призвал Гайдай.
Так, сегодня удалось вывезти:
- нескольких человек из Попасной
- 30 – из Рубежного
- 34 – из Кременной
- 109 человек из Северодонецка и Лисичанска уже в поезде
- 35 человек почти добрались до Днепра
Отметим, ранее Сергей Гайдай сообщил, что 10 апреля из Лисичанска, Северодонецка и Кременной эвакуировали около 200 человек.
Достойно внимания – Большая битва за Донбасс уже началась де-факто, – Денисенко: смотрите видео