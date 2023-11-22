10 лет назад началась новая жизнь: "вне политики" навсегда исчезло
Источник:Агия Загребельская
Мой первый Майдан начался не 21 ноября 2013 года, а через 8 дней. Я была из тех, кто "вне политики" до последнего. Утро 30 ноября стало последним.
Новая жизнь украинцев определяет судьбу всего мира
Это был последний день жизни для себя, своей семьи и близких. С этого момента началась новая жизнь – для будущих поколений.
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Это было утро, когда стало очевидным, что не сможешь быть счастливым, пока над твоей страной нависла несвобода. Утро, когда понимаешь, что от себя не уйдешь. И твое "вне политики" будет преследовать тебя в каждом уголке болью и презрением за безразличие и страх.
Это были непростые годы. Нам многое удалось. Но больше не удалось.
Мы были мечтателями, уверенными, что достаточно хотеть и быть честными, чтобы все изменить. Каждый шаг требовал от нас в десятки раз больше усилий, чем мы ожидали в начале. Многие из нас сдались. Многие ушли продолжать борьбу в небе.
Сегодня наш Майдан определяет будущее мира. И, как десять лет назад, сегодня я убеждена, что это будущее в надежных украинских руках!
Достойные и несокрушимые украинцы. Я счастлива и горжусь быть частью вас.