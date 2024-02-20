10 лет назад украинцы решили раз и навсегда, – Зеленский в День памяти Героев Майдана

Владимир Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни заявил, что самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю. Ведь еще 10 лет назад во время Революции Достоинства украинцы отдали жизнь за независимость.

Президент обратился к украинцам в День памяти Героев Небесной Сотни.

Сегодня Украина чтит память о подвиге Героев Небесной Сотни. Память о том, как украинцы умеют бороться за собственную свободу. Память о том, что наше единство не имеет противника, способного ее победить. Что самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю.

10 лет назад украинцы решили раз и навсегда: мы хотим и будем жить только в европейском государстве. Все это 10 лет назад для народа было стимулом бороться.

Все это является стимулом для нас и сегодня. Защищать свою землю. Защищать свою свободу. Защищать свое завтра. Защищать свою Украину. Слава Украине!