В Одесской области 10-летнюю девочку унесло в открытое море на надувном круге

В Одесской области во время отдыха пропала 10-летняя девочка. Ребёнка на надувном круге унесло в открытое море, в настоящее время продолжается поисковая операция.

Об этом сообщают ГСЧС Украины и Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Как проходят поиски?

Согласно обнародованной информации, инцидент произошел вблизи села Сичавка Южновской общины Одесской области. В правоохранительные органы обратилась родственница девочки и сообщила, что ребенка на надувном круге уносит в море.

По предварительным данным полиции, девочка 2015 года рождения отдыхала вместе с прабабушкой на стихийном пляже вблизи одной из баз отдыха. Во время купания из-за сильного течения ребёнка начало уносить на глубину.

Известно, что прабабушка пыталась спасти ребёнка, однако сделать этого не смогла. В ГСЧС уточнили, что девочку вместе с надувным кругом унесло в открытое море порывом ветра. В настоящее время продолжаются поиски пропавшего ребёнка.

Поиски 10-летней Софии / ГСЧС Одесской области

Сообщается, что к текущей поисковой операции привлечены полицейские, спасатели, водолазы, а также специалисты аэроразведки ГСЧС. Помимо вышеперечисленного, на месте работают психологи, которые оказывают помощь родным девочки.

Напоминаем: купание в запрещенных и непроверенных местах — это прямая угроза жизни. В очередной раз призываем граждан строго соблюдать правила безопасности,

– подчеркнули в ГСЧС.

Отметим, что полиция обнародовала приметы ребёнка. София ростом от 120 до 130 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами. На момент исчезновения девочка была одета в красный купальник.



Пропала 10-летняя София / Фото полиции

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Предварительно причиной обрушения стало одновременное нахождение большого количества людей. Дети остановились на переправе, фотографировались и перемещались с одной стороны на другую, что создало дополнительную нагрузку.