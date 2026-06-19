Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
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Враг атаковал юг Одесской области
В результате российского удара на стоянке загорелись бензовозы и газовоз. Они были пустыми.
Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожарНе пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
К сожалению, циничный удар России унес жизнь одного человека. Еще четверо получили ранения, один из них был госпитализирован.
В настоящее время, как сообщает Кипер, на месте попадания экстренные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Также продолжается фиксация очередного военного преступления России против мирного населения.
Враг атаковал бензовозы: смотрите фото ОВА
Кстати, в тот же день враг атаковал гражданские суда в акватории Чёрного моря, когда те выходили из портов Одесской области. В результате удара один член экипажа судна под флагом Панамы погиб, ещё двое получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии. Также ранения получили трое членов экипажа судна под флагом Сент-Китс и Невис.