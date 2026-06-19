Про це інформує начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Ворог атакував південь Одещини

Внаслідок російського удару на стоянці загорілись бензовози та газовоз. Вони були порожніми.

Рятувальникам вдалось оперативно ліквідувати пожежу

На жаль, цинічний удар Росії забрав життя однієї людини. Ще четверо осіб отримали поранення, з них – одну було госпіталізовано.

Наразі, повідомляє Кіпер, на місці влучання екстрені служби працюють над ліквідацією ворожої атаки. Також триває фіксація чергового воєнного злочину Росії проти мирного населення.

Ворог атакував бензовози: дивіться фото ОВА

До слова, цього ж дня ворог атакував цивільні судна в акваторії Чорного моря, коли ті рухалися на вихід з портів Одещини. Внаслідок удару один член екіпажу судна під прапором Панами загинув, ще двоє постраждали, з них один у важкому стані. Також поранень зазнали троє членів екіпажу судна під прапором Сент-Кітс і Невіс.