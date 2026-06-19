Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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Росія атакує цивільні судна

За даними міністра, під російський удар безпілотників потрапило судно під прапором Панами. Внаслідок атаки один член екіпажу загинув, ще двоє постраждали, з них один у важкому стані.

Також удару зазнало судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. Там троє членів екіпажу зазнали легких поранень. Цивільні кораблі рухалися на вихід з портів Одещини.

Наразі, за даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, судна відновили рух, портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації.

Це черговий доказ того, що Росія веде війну проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки,

– наголосив Кулеба.

Росія продовжує завдавати цинічних ударів по цивільних об'єктах України, зокрема по екіпажах, торгівельних суднах та морській інфраструктурі, які в умовах забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів.

Міністр зазначив, що напади на цивільних моряків повинні отримати чітке засудження з боку світу та бути визнані проявом тероризму. Також він наголосив на неприпустимості нормалізації російських атак проти мирного судноплавства.

Де ще нещодавно гриміли вибухи?

Вранці 19 червня російський дрон завдав удару по маршрутному таксі в Корабельному районі Херсона. Унаслідок удару постраждали четверо людей – троє чоловіків і жінка, усіх госпіталізували з вибуховими та уламковими пораненнями. Медики надають потерпілим необхідну допомогу.

Вночі ворог атакував один із районів Запоріжжя. Постраждало двою людей. Також під прицілом опинилась територія АЗС – спалахнули будівля та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 15 квадратних метрів.