Нагадаємо, що Володимир Путін наказав російським військовим посилити масштабні удари по Україні.
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БпЛА на півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю – у напрямку півночі Київщини.19:47, 18 червня
БпЛА на півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю – у напрямку півночі Київщини.