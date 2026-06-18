Напомним, что Владимир Путин приказал российским военным усилить масштабные удары по Украине.

Смотрите также "Многие ребята вернутся": командир "Ахиллеса" объяснил новый механизм возвращения из СЗЧ

Для каких регионов Украины существует воздушная угроза?

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте