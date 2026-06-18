Напомним, что Владимир Путин приказал российским военным усилить масштабные удары по Украине.
Смотрите также "Многие ребята вернутся": командир "Ахиллеса" объяснил новый механизм возвращения из СЗЧ
Для каких регионов Украины существует воздушная угроза?
В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте
Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью — в направлении севера Киевской области.19:47, 18 июня
БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью — в направлении севера Киевской области.