Про це в ефір "Суспільного" повідомив командир 429-ї бригади Сил безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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Як працюватиме новий механізм?

За словами Федоренка, не всі військові, які перебувають у статусі самовільного залишення частини, є свідомими порушниками дисципліни. Часто причинами такого рішення ставали складні життєві обставини, конфлікти у підрозділах або надмірне навантаження під час тривалої війни.

Що стосується повернення осіб, які вчинили самовільне залишення частини, треба розуміти, що не всі ті хлопці, які зараз у самовільному залишенні частини, є негідниками. В декого так склалася доля. За період довгої війни, повномасштабних 4,5 роки, десь були несприятливі відносини з командиром, десь було надмірне службове навантаження, яке людина не витримала, багато що іншого,

– пояснив командир.

Він зазначив, що раніше процес повернення був надзвичайно складним та міг тривати кілька місяців через бюрократичні процедури між військовими частинами.

Тепер процедура виглядатиме значно простіше. Після подання заявки через Армія+ обрана військова частина отримує звернення безпосередньо від військовослужбовця. Протягом тижня проводиться необхідна перевірка та комунікація, а загалом процес повернення займає близько трьох тижнів.

Однією з головних змін стало те, що військовий зможе стати на всі види забезпечення навіть у разі відсутності документів.

Він у будь-якому випадку стає на забезпечення. І продовжує повноцінно виконувати завдання, а також отримувати відповідну грошову винагороду і додаткову винагороду у випадку, якщо виконує безпосередньо бойові завдання,

– пояснив командир.

Федоренко вважає, що така система створює реальну можливість для багатьох військовослужбовців повернутися до війська та відновити свою службу.

"Це надзвичайно добра передумова, яка дасть можливість для значної кількості хлопців, які самовільно залишили військову частину в попередні періоди за різних несприятливих обставин, повернутися на службу і повною мірою реабілітуватися", – зазначив він.

Командир також повідомив, що 429-та бригада "Ахіллес" входить до переліку підрозділів, які можуть приймати військовослужбовців за новою процедурою.

Водночас він наголосив, що Міністерство оборони паралельно працює над посиленням відповідальності за нові випадки самовільного залишення частини.

Для тих, хто піде після 12 червня, для них будуть дещо інші умови і більш жорстка відповідальність за дезертирство, за самовільне залишення військової частини,

– підсумував командир бригади.

Що відомо про законопроєкт про зміну покарання за СЗЧ?

Для військових із бойовим досвідом можуть пом’якшити покарання за СЗЧ. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15328, який пропонує дозволити судам враховувати обставини служби та бойовий досвід під час винесення вироку.

Ініціатори документа вважають, що тривале перебування на фронті та надмірне навантаження можуть впливати на поведінку військовослужбовців.

Законопроєкт передбачає можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням для мобілізованих військових, які брали участь у бойових діях і вчинили самовільне залишення частини. Водночас для контрактників пропонують залишити чинні норми відповідальності фактично без змін.

У пояснювальній записці автори зазначають, що випадки самовільного залишення частини нерідко пов’язані з проблемами під час мобілізації та неналежним ставленням окремих командирів до підлеглих. Згідно з ініціативою, суди зможуть враховувати вид служби, бойовий досвід та конкретні обставини правопорушення.

На думку розробників, це дозволить встановити більш справедливий баланс між військовою дисципліною та реальними умовами служби під час війни. Також автори законопроєкту переконані, що такі зміни допоможуть знизити суспільну напругу навколо відповідальності мобілізованих військових за самовільне залишення частини.