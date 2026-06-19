Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
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Россия атакует гражданские суда
По данным министра, под российский удар беспилотников попало судно под флагом Панамы. В результате атаки один член экипажа погиб, еще двое пострадали, из них один находится в тяжелом состоянии.
Также удару подверглось судно под флагом Сент-Китс и Невис. Там трое членов экипажа получили легкие ранения. Гражданские корабли направлялись к выходу из портов Одесской области.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
В настоящее время, по данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, суда возобновили движение, портовая инфраструктура работает с учетом ситуации с безопасностью.
Это очередное доказательство того, что Россия ведет войну против свободы судоходства, международной торговли и глобальной продовольственной безопасности,
– подчеркнул Кулеба.
Россия продолжает наносить циничные удары по гражданским объектам Украины, в частности по экипажам, торговым судам и морской инфраструктуре, которые обеспечивают работу гуманитарных и экспортных маршрутов.
Министр отметил, что нападения на гражданских моряков должны подвергнуться резкому осуждению со стороны мирового сообщества и быть признаны проявлением терроризма. Также он подчеркнул недопустимость нормализации российских атак против мирного судоходства.
Где ещё недавно гремели взрывы?
Утром 19 июня российский дрон нанес удар по маршрутному такси в Корабельном районе Херсона. В результате удара пострадали четыре человека — трое мужчин и одна женщина, всех госпитализировали с взрывными и осколочными ранениями. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Ночью враг атаковал один из районов Запорожья. Пострадали два человека. Также под прицелом оказалась территория АЗС — загорелись здание и оборудование. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров.