Украинским защитникам Черниговской области передали 10 мощных пикапов

За последние несколько лет украинские волонтеры скоординировали свою работу и наладили передачу необходимой помощи. Следовательно, нужная техника, медицинское оборудование, одежда, лекарства, продукты питания и многое другое попадают в руки тех, кто в этом нуждается значительно быстрее.

В частности для дополнительной защиты неба над Черниговской областью "Стальной фронт" Рината Ахметова передал 10 всепроходных пикапов защитникам, отмечает 24 Канал. Покупку автомобилей профинансировал банк ПУМБ.

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В рамках благотворительной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" передал 10 пикапов

Мощные внедорожники будут привлечены для защиты гражданского населения в воздухе и прикрытия объектов критической инфраструктуры. Именно в таких авто сейчас значительный спрос, утверждают в Силах обороны.

В связи с тем, что враг постоянно осуществляет воздушные атаки на наши города и объекты критической инфраструктуры получение этих автомобилей даст возможность нашим мобильным огневым группам, прежде всего, усилить маневровые возможности,

– говорит "Радар", военнослужащий регионального управления сил территориальной обороны "Север".

Как известно, машины оборудуют всем необходимым: вспомогательным оборудованием, средствами связи, электронными планшетами с соответствующим программным обеспечением. Установят и турели для вооружения.

ПУМБ профинансировал покупку пикапов: смотрите видео

"Мы вместе с нашими друзьями, партнерами, вместе со "Стальным фронтом", с банком ПУМБ сделали хорошее дело и передали нашим военным 10 пикапов, которые будут служить для защиты неба, для наших защитников. От всей души хочу поблагодарить наших друзей и партнеров и сказать, чтобы продолжали помогать нашим военным. Это очень важно, это необходимо и это совместная работа для нашей победы", – замечает начальник Черниговской районной военной администрации Андрей Попик.

Банк ПУМБ профинансировал покупку автомобилей

Закупку этих авто профинансировал банк ПУМБ. Именно к ним с запросом о поддержке обратились оборонцы.

Мы приобрели 10 внедорожников полноприводных, на которых можно организовать работу мобильных групп защиты от дронов вражеских. Мы организовали поиск их, закупку, именно по тем техническим характеристикам, которые для них были нужны. Мы еще провели их техническое обслуживание. Надеемся, что это поможет защитить небо над Черниговской областью,

– объясняет заместитель Председателя Правления ПУМБ по вопросам безопасности Леонид Скалозуб.

ПУМБ профинансировал покупку пикапов / Фото ПУМБ

С начала событий 24 февраля 2022 года банк перечислил в бюджет более 6,5 миллиарда гривен. ПУМБ поддерживает Силы безопасности и обороны.

Общая сумма инвестиций в безопасность составила уже более 185 миллионов гривен. Кроме этого, финучреждение вошло в ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков в банковском секторе. В банке уверены, что только благодаря совместным усилиям мы приближаем долгожданную Победу.