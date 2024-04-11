Зокрема для додаткового захисту неба над Чернігівщиною "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав 10 всепрохідних пікапів захисникам, зауважує 24 Канал. Купівлю автівок профінансував банк ПУМБ.

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У межах благодійної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" передав 10 пікапів

Потужні позашляховики будуть залучені для захисту цивільного населення у повітрі та прикриття об'єктів критичної інфраструктури. Саме в таких авто зараз значний попит, стверджують у Силах оборони.

У зв'язку з тим, що ворог постійно здійснює повітряні атаки на наші міста й об'єкти критичної інфраструктури отримання цих автомобілів дасть можливість нашим мобільним вогневим групам, перш за все, посилити маневрові можливості,

– каже "Радар", військовослужбовець регіонального управління сил територіальної оборони "Північ".

Як відомо, автівки обладнають усім необхідним: допоміжним обладнанням, засобами зв'язку, електронними планшетами з відповідним програмним забезпеченням. Встановлять й турелі для озброєння.

ПУМБ профінансував купівлю пікапів: дивіться відео

"Ми разом з нашими друзями, партнерами, разом зі "Сталевим фронтом", з банком ПУМБ зробили гарну справу і передали нашим військовим 10 пікапів, які будуть слугувати для захисту неба, для наших захисників. Від усієї душі хочу подякувати нашим друзям і партнерам і сказати, щоб продовжували допомагати нашим військовим. Це дуже важливо, це необхідно і це спільна робота для нашої перемоги", – зауважує начальник Чернігівської районної військової адміністрації Андрій Попик.

Банк ПУМБ профінансував купівлю автівок

Закупівлю цих авто профінансував банк ПУМБ. Саме до них із запитом про підтримку звернулись оборонці.

Ми придбали 10 позашляховиків повнопривідних, на яких можна організувати роботу мобільних груп захисту від дронів ворожих. Ми організували пошук їх, закупівлю, саме по тих технічних характеристиках, які для них були потрібні. Ми ще провели їх технічне обслуговування. Маємо надію, що це допоможе захистити небо над Чернігівщиною,

– пояснює заступник Голови Правління ПУМБ з питань безпеки Леонід Скалозуб.

ПУМБ профінансував купівлю пікапів / Фото ПУМБ

Від початку подій 24 лютого 2022 року банк перерахував до бюджету понад 6,5 мільярда гривень. ПУМБ підтримує Сили безпеки й оборони.

Загальна сума інвестицій у безпеку склала вже понад 185 мільйонів гривень. Окрім цього, фінустанова увійшла у ТОП-5 найбільших платників податків у банківському секторі. У банку впевнені, що тільки завдяки спільним зусиллям ми наближаємо довгоочікувану Перемогу.