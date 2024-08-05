Пока количества F-16 недостаточно: когда у Украины будет авиационный паритет с Россией

Западная пресса сообщает, что Украине передали первые 10 самолетов F-16, а до конца 2024 года она ожидает получить еще 20 истребителей, остальные будут поступать партиями в течение 2025 года. Пока что Украина будет использовать F-16 в режиме летающих платформ для запуска ракет ПВО.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, чтобы Украина имела авиационный паритет ей нужно хотя бы 200 самолетов F-16.

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Наступление будет возможно при наличии 40 – 50 бортов

Свитан прогнозирует, что в ближайшие годы передача американских истребителей в количестве 200 единиц не предвидится, поэтому Украина будет "добирать" Mirage или Gripen. По словам военного эксперта, как только их количество перевалит за первую сотню, имеется в виду именно самолеты уровня НАТО, тогда можно будет говорить о начале определенного паритета.

"Пока этого не произойдет, максимум о чем можно говорить – это о преимуществе ВСУ только на определенном участке – на Херсонско-Крымском. Только с этой стороны Украина может попытаться выдавить россиян. Сначала их ПВО, а потом начинать там выполнять боевые задачи. Для этого нужна бригада количеством 40 – 50 бортов, ни 10, ни 20 самолетов недостаточно", – подчеркнул Свитан.

Военный эксперт добавил, что для наступательного механизма нужно не только 40 самолетов, а еще и несколько Patriot, которые могли бы прикрывать бригаду авиатехники, а также несколько самолетов дальнего радиолокационного слежения (ДРЛС).

Вот когда будет такой комплекс средств, тогда можно будет говорить о наступательных действиях со стороны Украины. Думаю, это будет не раньше весенне-летней кампании 2025 года,

– озвучил Свитан.