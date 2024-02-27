Серьезный механизм, – Свитан объяснил, как 10 Patriot повлияли бы на фронт
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 10 установок противовоздушной обороны Patriot могли бы изменить ситуацию на фронте. Эти ЗРК не позволили бы россиянам так свободно себя чувствовать в воздухе.
ЗРК Patriot могут помочь ВСУ отогнать российскую авиацию от линии фронта, но не всю. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.
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"Они бы не дали россиянам так свободно себя чувствовать в воздухе и не более. Patriot – это оборонительный механизм, который может помочь нашей авиации отогнать российскую авиацию от линии фронта. Однако не всю. Ту, которая работает с определенных высот. А до высот, допустим, 30 метров российская авиация могла бы дальше выполнять свои боевые задачи", – объяснил военный эксперт.
"Триада" для выполнения боевых задач с воздуха
Роман Свитан отметил, что ПВО Patriot отогнали бы российскую авиацию на примерно 100 километров от линии фронта. Но этого было бы достаточно, чтобы обезопасить наш передний край от выбросов российскими самолетами управляемых авиабомб.
На большее Patriot не повлиял бы на линии фронта. Но это достаточно серьезный механизм для дальнейшего выполнения задач, завоевания преимущества в воздухе в паре с самолетом. Patriot, F-16, дополненные информацией со спутников, системы AWACS. Такая триада дала бы возможность нашей авиации выполнить боевую задачу с воздуха, далее – открыть возможность наземным войскам выполнять свои наземные задачи,
– сказал он.
Зеленский рассказал, что изменило бы ситуацию на поле боя
- Президент Украины Владимир Зеленский на большой пресс-конференции 25 февраля назвал вещь, которая помогла бы кардинально изменить ситуацию на линии фронта. По его словам, говорится о противовоздушной обороне.
- Украинский лидер подчеркнул, что то, как будет выглядеть конец 2024 года будет зависеть от многих факторов. Однако он привел один пример – по словам президента, всего десяток западных установок ПВО могли бы многое изменить. Если бы Украина в ближайшие месяцы смогла бы получить 10 систем Patriot для ключевых индустриальных центров Украины, если бы эти системы могли бы применить ближе к фронту, то это изменило бы ситуацию.
- Зеленский добавил, что это позволило бы сломать российскую оборону, а ВСУ пошли бы вперед. Он отметил, что такого вооружения, которое могло изменить ситуацию есть по крайней мере два – три. Если ВСУ получили бы это оружие, то российской армии пришел бы конец. Это означает, что все впереди.