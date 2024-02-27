Серьезный механизм, – Свитан объяснил, как 10 Patriot повлияли бы на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 10 установок противовоздушной обороны Patriot могли бы изменить ситуацию на фронте. Эти ЗРК не позволили бы россиянам так свободно себя чувствовать в воздухе.

ЗРК Patriot могут помочь ВСУ отогнать российскую авиацию от линии фронта, но не всю. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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"Они бы не дали россиянам так свободно себя чувствовать в воздухе и не более. Patriot – это оборонительный механизм, который может помочь нашей авиации отогнать российскую авиацию от линии фронта. Однако не всю. Ту, которая работает с определенных высот. А до высот, допустим, 30 метров российская авиация могла бы дальше выполнять свои боевые задачи", – объяснил военный эксперт.

"Триада" для выполнения боевых задач с воздуха

Роман Свитан отметил, что ПВО Patriot отогнали бы российскую авиацию на примерно 100 километров от линии фронта. Но этого было бы достаточно, чтобы обезопасить наш передний край от выбросов российскими самолетами управляемых авиабомб.

На большее Patriot не повлиял бы на линии фронта. Но это достаточно серьезный механизм для дальнейшего выполнения задач, завоевания преимущества в воздухе в паре с самолетом. Patriot, F-16, дополненные информацией со спутников, системы AWACS. Такая триада дала бы возможность нашей авиации выполнить боевую задачу с воздуха, далее – открыть возможность наземным войскам выполнять свои наземные задачи,

– сказал он.

Зеленский рассказал, что изменило бы ситуацию на поле боя