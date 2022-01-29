В 100 километрах от Украины: Россия провела учения с "Буками"

Российские учения проходили на полигоне "Заезды" в Курской области. Он расположен примерно в 100 километрах от границы с Украиной.

Как прошли российские тренировки

Расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3" отработали уничтожение воздушных целей условного противника. В учениях приняли участие 50 военных и 10 единиц техники.

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Во время учений российские армейцы отработали:

развертывание батарей,

выявление, сопровождение и захват целей.

Они также провели электронные пуски в более чем 50 воздушных целей: от низко летящих малоразмерных беспилотных аппаратов до истребителей и бомбардировщиков условного противника.

В минобороны России заявили, что учебно-боевые задания проходили в рамках отборочного этапа конкурса среди подразделений противовоздушной обороны.

Тренировка с "Бук-МЗ" в Приморском крае

Перед тем армия агрессора тренировала расчеты комплексов "Бук-МЗ" в Приморском крае. Там к учениям привлекли 500 бойцов и 200 единиц техники.

Что известно о "Бук-МЗ" Этот зенитно-ракетный комплекс позволяет перехватывать почти все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещены 12 ракет, а на самоходной огневой – 6. Эта модификация отличается от предыдущих увеличенной грузоподъемностью шасси под большее количество ракет, улучшенным комплексом управления и защиты экипажа от подрыва.

Россия стягивает войска в Беларусь

29 января в Беларусь прибыл дивизион комплексов противовоздушной обороны малого радиуса действия "Панцирь-С". После разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике и заступит на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне. Войска Россия стянула под предлогом учений "Союзная решимость-2022", которые продлятся с 10 по 20 февраля.

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