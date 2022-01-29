Як минули російські тренування

Розрахунки зенітно-ракетних комплексів "Бук-М3" відпрацювали знищення повітряних цілей умовного супротивника. У навчаннях взяли участь 50 військових та 10 одиниць техніки.

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Під час навчань російські армійці відпрацювали:

розгортання батарей,

виявлення, супровід та захоплення цілей,

Вони також провели електронні пуски у понад 50 повітряних цілей: від малорозмірних безпілотних апаратів, що низько летять, до винищувачів і бомбардувальників умовного противника.

У міноборони Росії заявили, що навчально-бойові завдання відбувалися у межах відбіркового етапу конкурсу серед підрозділів протиповітряної оборони.

Тренування з "Бук-МЗ" у Приморському краї

Перед тим армія агресора тренувала розрахунки комплексів "Бук-МЗ" у Приморському краї. Там до навчань залучили 500 бійців та 200 одиниць техніки.

Що відомо про "Бук-МЗ" Цей зенітно-ракетний комплекс дозволяє перехоплювати майже всі крилаті ракети та аеродинамічні цілі. На пусковій установці розміщені 12 ракет, а на самохідній вогневій – 6. Ця модифікація відрізняється від попередніх збільшеною вантажністю шасі під більшу кількість ракет, покращеним комплексом управління та захисту екіпажу від підриву.

Росія стягує війська у Білорусь

29 січня у Білорусь прибув дивізіон комплексів протиповітряної оборони малого радіуса дії "Панцир-С". Після розвантаження особовий склад здійснить марш на штатній техніці та заступить на навчальне бойове чергування з протиповітряної оборони. Війська стягнула під приводом навчань "Союзна рішучість-2022", які триватимуть з 10 по 20 лютого.

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