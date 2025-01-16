"Приветствие для Путина и Трампа": политолог оценил 100-летнее соглашение о партнерстве с Британией

Украина и Великобритания подписали столетнее соглашение о стратегическом партнерстве. Владимир Зеленский заявил, этот документ является новым уровнем в отношениях между странами.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала подчеркнул стратегическую важность этого соглашения. Прежде всего, оно демонстрирует долгосрочные планы сотрудничества, которые могут стать примером для других партнеров.

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Пример для партнеров

Стоит заметить, что соглашение предусматривает не только поддержку Украины. Великобритания также заинтересована в тесном сотрудничестве с нашим государством и реализации совместных проектов. Фактически страны-подписанты отдают должное друг другу

Я думаю, что было бы неплохо, чтобы это соглашение стало примером для других стран, потому что здесь речь идет и о сроке, и об определенной составляющей этого соглашения. Она показывает, что Великобритания заинтересована в нас не менее, чем мы заинтересованы в Великобритании,

– отметил Игорь Рейтерович.

Политолог объяснил, что второй важный аспект сделки – ее символическое значение. Это сигнал врагам, так и партнерам Украины. В частности, это "приветствие" России и Дональду Трампу.

Украина – не одинока

Это демонстрация того, что Украине надо помогать, что Украина не остается одинокой в той ситуации, которая сейчас сложилась. Трамп также должен учесть, что Украина – это не просто географический центр Европы. На сегодня это центр геополитики,

– добавил Рейтерович.

Он добавил, что соглашение побуждает к заключению похожих партнерств. Это может помочь создать различные другие союзы, которые не противоречат интеграции в Европейский Союз или НАТО. Зато они предоставляют Украине дополнительные возможности и силу для решения важных вопросов.