100 миллиардов долларов для Украины: Столтенберг объяснил, когда будет окончательное соглашение

Генеральный секретарь НАТО предложил создать фонд союзнических взносов. Речь идет о сумме в размере 100 миллиардов долларов для Украины, которая должна выделяться в течение 5 лет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность выделения дополнительной помощи для Украины размером в 100 миллиардов долларов. Он не ожидает, что решение будет принято в ближайшее время. Об этом Столтенберг заявил накануне встречи министров иностранных дел в НАТО, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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До следующего саммита НАТО

Генсек признал, что Украине нужно больше денег, и эта потребность не исчезнет в течение многих лет.

Он также отметил, что вся идея обсуждения поддержки в институциональных рамках заключается в том, что финансовая помощь для Украины поступала бы ежемесячно или ежегодно в течение длительного времени.

На сегодняшнем заседании не будет окончательного решения, а завтра, надеюсь, мы будем двигаться к консенсусу, и тогда к саммиту у нас будет заключено соглашение,

– сказал Столтенберг.

: 3 – 4 апреля в Брюсселе проходит встреча руководителей МИД стран-членов Альянса. В частности, на завтра запланировано заседание Совета "Украины – НАТО". Следующий саммит НАТО состоится 9 – 11 июля 2024 года в Вашингтоне

Глава Альянса заявил, что ситуация на поле боя в Украине является серьезной, и Россия пытается выиграть эту войну. Поэтому союзники должны послать четкий сигнал о практической поддержке для Украины.

Напомним, что Столтенберг выступил с предложением создать 5-летний фонд союзнических взносов, из которого в Украину должно поступить 100 миллиардов долларов. Как сообщало издание Bloomberg, члены Альянса все еще обсуждают эту идею. В частности, дискуссия идет вокруг того, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме.

Генеральный секретарь также не против того, чтобы встреча "Рамштайн" перешла под управление НАТО. Таким образом этот проект можно будет изолировать от влияния Трампа в случае его переизбрания. Столтенберг подчеркнул, что Киев нуждается в долгосрочных обязательствах. Он предупредил, что Европа стоит на пороге войны таких масштабов, которые считали ранее уже невозможными.