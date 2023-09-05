100 миллиардов помощи и "фейковые истории": Резников отчитался в Раде о своей работе

Верховная Рада 5 сентября начала рассматривать отставку министра обороны Алексея Резникова. Глава Минобороны пришел в Раду, чтобы отчитаться о работе в должности министра.

Депутат Ярослав Железняк тезисами рассказал, о чем отчитывался Резников в Раде после того, как 4 сентября подал заявление об отставке. Резников рассказал о том, чего достигла украинская армия во время полномасштабного вторжения России.

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На вооружении Украины более 200 образцов западного оружия

Глава Минобороны сообщил, что военная помощь Украине достигла 100 миллиардов долларов. Также он отметил, что за полгода удалось сделать запасы 200 тысяч бронежилетов и 150 тысяч шлемов.

Министр рассказал, что было поставлено 1,5 миллиона единиц зимней формы и 2 миллиона – летней.

По словам Резникова, на вооружение украинской армии принято более 200 образцов западного оружия.

Мы разбудили аспект безопасности в Евросоюзе. Мы доноры европейской безопасности,

– цитирует Резникова депутат Железняк.

По его словам, Резников сказал, что время принятия вооружения в эксплуатацию сократилось с 2 – 3 лет до 3 – 4 недель.

Также Резников заявил, что в эксплуатацию принято более 30 моделей украинских дронов.

"Не все страны НАТО достигли того уровня, на котором мы сейчас находимся", – заявил министр.

Наконец, Резников добавил, что на финише находится реформа закупок, и агентство по ресурсному обеспечению должно показать результаты в октябре. Кроме того, происходит реформа ВВК.

Что Резников ответил на вопросы депутатов

Резников в Раде ответил на вопросы о скандальных закупках курток и яиц. По его словам, правоохранительные органы всех уровней проводят проверки.

Это все фейковые истории, надуманные истории, и не существует никаких уголовных дел по этим фактам,

– сказал он.

Отвечая на вопрос, что заместители и директора департаментов делают в СИЗО, Резников сказал: "Существует принцип невиновности – поэтому давайте не будем спешить и будем ждать приговор суда".

Рада отправила Резникова в отставку