Депутат Ярослав Железняк тезами розповів, про що звітував Резніков у Раді після того, як 4 вересня подав заяву про відставку. Резніков розповів про те, що досягла українська армія під час повномасштабного вторгнення Росії.

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На озброєнні України понад 200 зразків західної зброї

Глава Міноборони повідомив, що військова допомога Україні досягла 100 мільярдів доларів. Також він зазначив, що за пів року вдалося зробити запаси 200 тисяч бронежилетів і 150 тисяч шоломів.

Міністр розповів, що було поставлено 1,5 мільйона одиниць зимової форми та 2 мільйони – літньої.

За словами Резнікова, на озброєння української армії прийнято понад 200 зразків західної зброї.

Ми розбудили безпековий аспект в Євросоюзі. Ми донори європейської безпеки,

– цитує Резнікова депутат Железняк.

За його словами, Резніков сказав, що час прийняття озброєння в експлуатацію скоротився з 2 – 3 років до 3 – 4 тижнів.

Також Резніков заявив, що в експлуатацію прийнято понад 30 моделей українських дронів.

"Не всі країни НАТО досягли того рівня, на якому ми зараз є", – заявив міністр.

Зрештою, Резніков додав, що на фініші перебуває реформа закупівель й агенція по ресурсному забезпеченню має показати результати у жовтні. Крім того, відбувається реформа ВЛК.

Що Резніков відповів на питання депутатів

Резніков у Раді відповів на питання про скандальні закупівлі курток і яєць. За його словами, правоохоронні органи всіх рівнів проводять перевірки.

Це все фейкові історії, надумані історії і не існує ніяких кримінальних справ щодо цих фактів,

– сказав він.

Відповідаючи на питання, що заступники та директори департаментів роблять у СІЗО, Резніков сказав: "Існує принцип невинуватості – тому давайте не будемо поспішати і будемо чекати вирок суду".

Рада відправила Резнікова у відставку