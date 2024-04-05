100% результат: уничтожено 13 "Шахедов", которые атаковали Украину

Украина сбила все вражеские Шахеды

Ночью 5 апреля 2024 года противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков Белгородская область – рф.), а также 13-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым).

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.