"100 российских БпЛА за эту ночь": Зеленский отреагировал на атаку по Украине и показал последствия

Российские войска в ночь на 30 апреля в очередной раз терроризировали Украину и ее население. Под ударом вражеских сил оказался ряд регионов.

Оккупанты запустили более сотни ударных дронов за эту ночь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Президент показал жуткие последствия ночного террора.

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Зеленский отреагировал на ночную атаку по Украине

Этой ночью от атаки противника пострадали Харьков, Днепр, Доброполье и другие наши города и общины.

Более 100 российских ударных дронов за эту ночь, 375 ударных дронов с начала недели, из них более 190 – "Шахеды",

– отметил президент.

У Харькове в результате двух волн ударов ранены более 45 человек, и среди них двое детей. Самому младшему пострадавшему всего 5 лет. Всем оказывают медицинскую помощь, а на местах продолжаются спасательные работы.

Президент сообщил, что в результате атаки пострадали жилые районы, повреждены многоквартирные дома, больница, школа. Всего – 13 гражданских локаций в городе.

Ночная атака по Днепру унесла жизнь одного человека. Зеленский выразил соболезнования родным. Также он отметил, что еще один человек получил ранения. Под вражеским ударом тоже оказалась гражданская инфраструктура.

У Доброполье оккупанты попали в здание шахты, повредили обычные автобусы и автомобили. Есть раненый человек.

Последствия ночной атаки дронами по Украине / Фото ГСЧС

Лидер Украины подчеркнул, что в течение всего утра в небе над Украиной продолжают летать российские дроны.

"И так – ежедневно", – подчеркнул он.

Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить должны заставить Россию к прекращению огня и завершению войны. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле,

– отметил гарант.

Он подчеркнул, что Украине необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты людей, чтобы сделать этот воздушный террор России невозможным.

"Спасибо всем, кто поддерживает Украину и украинцев в это время, всем, кто готовит новые санкции против России за затягивание войны и оборонные пакеты для Украины ради защиты жизни", – резюмировал Зеленский.