100% вероятность, – российский депутат о вводе войск на оккупированный Донбасс

В России заявили, что введут свои войска на временно оккупированный Донбасс. До этого Владимир Путин официально "легитимизировал" фейковые республики.

Такое мнение высказал российский депутат Вячеслав Калашников, его цитируют росСМИ. Он считает, что Кремль "100% введет войска".

По теме Повтор сценария 2008 года, – Грузия осудила признание боевиков

Это, по словам российского парламентария, произойдет после подписания договора о помощи между Кремлем и его марионетками на Донбассе.

Путин может ввести войска уже ночью

В Пентагоне заявили, что после признания квазиреспублик Владимир Путин может отправить свои войска на Донбасс. Это может произойти уже ночью на 22 февраля.

Что этому предшествовало

Глава Кремля 21 февраля официально признал фейковые республики на оккупированном Донбассе. Кроме того, он начал открыто угрожать Украине и цинично призвал "немедленно прекратить боевые действия". Хотя именно Россия и обстреливает населенные пункты и инфраструктуру Донбасса.

В Украине по факту признания квазиреспублик открыли уголовные дела по статье о призывах к изменению границ территории государства. После циничного указа Путина Совет нацбезопасности и обороны Украины собрался на срочное заседание.