Россияне массово обстреляли Донецк, взрывы в Киеве: основное за 102 день войны

В Украине по состоянию на 5 июня длится 102-й день полномасштабной войны с Россией. Украинские защитники и защитницы продолжают давать героический отпор оккупантам.

Новый день делает нас на шаг ближе к победе. О главных событиях 102 дня полномасштабной войны читайте в материале 24 канала.

Важно Резников призвал Евросоюз создать трастовый фонд для Украины

06:27 Над Николаевской областью экипажи украинских кориблей успешно сбили 2 крылатые ракеты. Во вражеские объекты моряки попали с помощью переносных зенитных ракетных комплексов.

06:20 В Институте изучения войны говорят, что украинцы успешно сдерживают наступление российских войск на Донбассе. В частности, ВСУ эффективно действуют и в Северодонецке.

06:10 Взрывы слышали и жители Киевской области, а также самой столицы. В нескольких районах сообщили о столбах дыма.

05:10 Уже во второй раз за ночь украинцы услышали массовую воздушную тревогу. Жители Одесской области сообщили о взрывах.

03:31 Россияне 4 июня массированно обстреляли населенные пункты на Востоке. Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что кафиры "уперлись" и пытаются перебить поставки украинской армии. Именно поэтому враги и целят по ключевым узлам.

02:38 Госпожа посол США Бриджит Бринк посетила уничтоженную россиянами Бородянку под Киевом. Вместе с дипломаткой в город приехала генпрокурор Ирина Венедиктова.

01:35 CNN пишет, что США, Великобритания и Евросоюз обсуждают условия прекращения войны в Украине. К переговорам лидеров побуждает переспектива затягивания конфилкта – когда ни одна из сторон не может сообщить о победе. Такие встречи, по информации СМИ, уже проходили несколько раз на протяжении последних недель.

00:57 Россия массово обстреляла Донецк, чтобы обвинить в этом украинских военных. Захватчики атаковали город со стороны Макеевки. Снаряды попали в школы и частные дома. Есть погибшие и раненые, их точное количество неизвестно.

00:03 В течение 4 июня украинскому ПВО удалось сбить много враждебных целей. Оккупанты лишились по меньшей мере по 1 вертолету и самолету, а также украинские военные попали по нескольким крылатым ракетам и беспилотникам.