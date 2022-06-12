Знищені окупанти на Півдні та нові судна Росії у Чорному морі: основне за 109 день війни
Українські захисники та захисниці вже протягом 109 днів борються за перемогу нашої держави. Найважчим відрізком фронту залишається Донбас.
Головні події 109 дня протистояння 24 канал зібрав в один матеріал. Дізнайтесь про найважливіше – нижче.
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05:37 Сергій Гайдай також розповів про моторошні втрати на Луганщині. Зі слів глави ОВА, людей вимушені були ховати по під'їздах. Це пов'язано з постійними обстрілами, наслідки яких вражають.
05:04 У самісінькому центрі Харкова чоловікам призовного віку почали вручати повістки. Водночас військові зауважили, що причин для хвилювання немає. Мовляв, силоміць на фронт нікого не відправлятимуть.
04:32 Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів, що на Запоріжжі готуються провокації на "день Росії". Їх, зі слів очільника міської ради, організують спецслужби країни-агресорки.
03:31 Олексій Арестович розповів про ситуацію на Харківщині. Зі слів радника глави Офісу Президента, бої зараз тривають у районі Козачої Лопані, а також Тернової.
02:53 В ОК "Південь" також повідомили про те, що Росія збільшила свій флот у Чорному морі. До вже наявних суден додались 2 десантні кораблі. Тож тепер в акваторії перебувають 4 такі судна. Крім того, у ворога зберігається на воді 40 крилатих ракет.
02:48 Сергій Гайдай розповів, що йому телефонують росіяни та вимагають здати Луганську область. На це глава ОВА відповідає лаконічно та шле усіх у напрямку крейсера "Москва".
01:18 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією. Упродовж минулої доби нашим військовим вдалось завдати чимало шкоди ворогові. Зокрема він втратив:
- 13 службовців;
- 5 військових автомобілів;
- 3 польових склади боєприпасів на Херсонщині;
- танк.
00:18 Вдруге за вечір у багатьох областях України лунали повітряні тривоги. Нагадуємо, що ні в якому разі не можна ігнорувати сирену, адже це може врятувати вам життя.