Что именно означает этот код, объяснили в Житомирском областном ТЦК и СП.

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Что известно о новом 11-значном номере Дія?

Новые цифры в документе появились после обновления электронного удостоверения ветерана. Это — уникальный номер записи в Едином государственном реестре ветеранов войны, с помощью которого система подтверждает статус ветерана. Таким образом, это не новый документ и не новый статус.

В ТЦК пояснили, что если у человека уже есть бумажное удостоверение ветерана, в Дії будут отображаться два номера:

номер бумажного удостоверения;

новый 11-значный регистрационный номер.

Если статус получен недавно и бумажное удостоверение еще не выдано, будет только 11-значный регистрационный номер. Это не мешает пользоваться цифровыми услугами и льготами.

Бумажные удостоверения остаются действительными и могут использоваться везде, где это предусмотрено законодательством.

Кстати, в приложении Дія появился раздел, где украинские ветераны и члены их семей могут получить государственные услуги. Это существенно упрощает взаимодействие между государством и гражданами и позволяет быстро оформить помощь.