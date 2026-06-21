Що саме означає цей код, пояснили у Житомирському обласному ТЦК та СП.

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Що відомо про новий 11-значний номер у Дії?

Нові цифри у документі з'явився після оновлення е-Посвідчення ветерана. Це – унікальний номер запису в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, яким система підтверджує статус ветерана. Тож це не новий документ і не новий статус.

У ТЦК пояснили, що якщо в особи уже є паперове посвідчення ветерана, у Дії відображатимуться два номери:

номер паперового посвідчення;

новий 11-значний реєстровий номер.

Якщо статус отримано нещодавно і паперове посвідчення ще не видали, буде лише 11-значний реєстровий номер. Це не заважає користуватися цифровими послугами та пільгами.

Паперові посвідчення залишаються чинними та можуть використовуватися всюди, де це передбачено законодавством.

До слова, у Дії з'явився розділ, де українські ветерани та члени їхніх родин можуть отримати державні послуги. Це суттєво спрощує комунікацію між державою та громадянами й дозволяє швидко оформити допомогу.