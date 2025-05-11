Сильный "фонтан" из-под земли: на улице в Киеве прорвало водопровод

В одном из районов Киева 11 мая, вероятно, снова прорвало водопровод. Огромный фонтан затопил улицу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

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В центре Киева бурлит фонтан из-под земли

В сети сообщают, что прорыв произошел на улице Архитектора Вербицкого, что в Дарницком районе столицы. Улица возле торгового центра "New Way" в результате этого подтоплена. К счастью, после прорыва не произошло утечки нечистот.

Фонтан из-под земли сначала прорывался невысокий, а потом существенно увеличился в размере, а потом снова стих. Такой резкий поток удивил прохожих. Они ругаясь снимали происходящее,.

На распространенных в сети видео, после прорыва сети там ездили машины, следовательно вода, которая бурлила высоким фонтаном, вероятно, была не горячая.

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У "Киевтеплоэнерго" рассказали, что на месте, где около 19:00 произошел неожиданный прорыв "фонтана", начали подготовку к ремонтным работам. Локализованный прорыв уже огородили. Известно, что повреждение сети произошло во время гидравлических испытаний.

Сейчас в Киеве продолжаются гидравлические испытания. Трубы проверяют на плотность и прочность, чтобы минимизировать возникновение аварийных ситуаций во время прохождения отопительного сезона. Гидравлические испытания теплосетей является обязательным условием подготовки к зиме,

– сообщили в коммунальном предприятии.

Хотя вода и попала на дорогу, где ездят авто, на движение транспорта ремонт не будет влиять.

Напомним, 15 апреля поток горячей воды залил одну из улиц столичного Печерска. Тогда произошел прорыв трубопровода, в результате которого жители временно остались без водоснабжения.