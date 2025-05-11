Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення в соціальних мережах.

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У центрі Києва вирує фонтан з-під землі

У мережі повідомляють, що прорив стався на вулиці Архітектора Вербицького, що в Дарницькому районі столиці. Вулиця біля торгового центру "New Way" внаслідок цього підтоплена. На щастя, після прориву не сталося витоку нечистот.

Фонтан з-під землі спочатку проривався невисокий, а потім суттєво збільшився в розмірі, а потім знову стих. Такий різкий потік здивував перехожих. Вони лаючись фільмували те, що відбувається.

На поширених в мережі відео, після прориву мережі там їздили автівки, отже вода, яка вирувала високим фонтаном, ймовірно, була не гаряча.

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У "Київтеплоенерго" розповіли, що на місці, де близько 19:00 стався неочікуваний прорив "фонтану", розпочали підготовку до ремонтних робіт. Локалізований прорив уже обгородили. Відомо, що пошкодження мережі сталося під час гідравлічних випробувань.

Наразі в Києві тривають гідравлічні випробування. Труби перевіряють на щільність та міцність, щоб мінімізувати виникнення аварійних ситуацій під час проходження опалювального сезону. Гідравлічні випробування тепломереж є обов’язковою умовою підготовки до зими,

– повідомили в комунальному підприємстві.

Хоча вода й потрапила на дорогу, де їздять авто, на рух транспорту ремонт не впливатиме.

Нагадаємо, 15 квітня потік гарячої води залив одну з вулиць столичного Печерська. Тоді стався прорив трубопровду, внаслідок якого жителі тимчасово залишилися без водопостачання.