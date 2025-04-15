Що відомо про прорив труби на Печерську 15 квітня
Про масштабну аварію повідомили в поліції.
До уваги учасників дорожнього руху. На бульварі Миколи Міхновського стався прорив трубопроводу, рух транспорту ускладнений в напрямку мосту Патона. На місці вже працюють усі відповідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!
– написали там о 15:06.
Аварія на Печерську з проривом труби / Фото патрульної поліції
Близько 16-ї у Київтеплоенерго розповіли про ситуацію. Там місцем аварії назвали вулицю Підвисоцького у Печерському районі.
"Сталось пошкодження магістрального трубопроводу та витік теплоносія", – повідомили в компанії.
Причини аварії не назвали. Пошкоджена тепломережа поблизу станції метро "Звіринецька".
Аварійно-відновлювальна бригада відключила пошкоджену ділянку тепломережі та припинила витік води на проїжджу частину.