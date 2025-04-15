Що відомо про прорив труби на Печерську 15 квітня

Про масштабну аварію повідомили в поліції.

До уваги учасників дорожнього руху. На бульварі Миколи Міхновського стався прорив трубопроводу, рух транспорту ускладнений в напрямку мосту Патона. На місці вже працюють усі відповідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!

– написали там о 15:06.

Аварія на Печерську з проривом труби / Фото патрульної поліції

Близько 16-ї у Київтеплоенерго розповіли про ситуацію. Там місцем аварії назвали вулицю Підвисоцького у Печерському районі.

"Сталось пошкодження магістрального трубопроводу та витік теплоносія", – повідомили в компанії.

Причини аварії не назвали. Пошкоджена тепломережа поблизу станції метро "Звіринецька".

Аварійно-відновлювальна бригада відключила пошкоджену ділянку тепломережі та припинила витік води на проїжджу частину.