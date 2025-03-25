Про це повідомила поліція Пряшівського краю, передає 24 Канал. Окрім того, з міркувань безпеки там також зупинили залізничний рух.

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Що відомо про інцидент

Водій вантажівки спробував проїхати під шляхопроводом попри заборонний знак обмеження висоти у 3,4 метра. Контейнер не вписався в габарит, напівпричіп зірвало з сідла.

Унаслідок удару контейнера об бетонну плиту конструкція шляхопроводу змістилася, викрививши рейки залізничних колій.

ЗМІ пишуть, що тягач Renault Magnum мав номери з волинською реєстрацією. Водій не постраждав, а тест на вміст алкоголю в його крові виявився негативним.

Нагадаємо, нещодавно поблизу села Дзьвіжино Західнопоморського воєводства Польщі сталася аварія з військовою вантажівкою. У транспорті перебували 24 солдати, 2 офіцери постраждали – їхньому життю нічого не загрожує.