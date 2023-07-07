В Киеве внедрили единый номер для всех чрезвычайных ситуаций
7 июля 2023, 19:48Читати новину українською
Источник:МВД Украины
В МВД 7 июля официально заявили о введении в Киеве единого номера для всех чрезвычайных ситуаций. Речь идет о 112.
В МВД Украины подчеркнули, что коммуникационный центр 112 уже обрабатывает входящую информацию. Пока он покрывает столицу.
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МВД полноценно внедрило службу 112 в Киеве – единственный номер для всех чрезвычайных ситуаций. Коммуникационный центр 112 уже обрабатывает входящую информацию и покрывает столицу,
– говорится в сообщении.
Как это работает
- В МВД Украины подчеркнули, что звонки от украинцев поступают операторам.
- Следующий шаг – запросы направят в необходимые подразделения.
- Те в свою очередь отреагируют.
Как пользоваться?
- Отправка смс-сообщения на номер 112.
- Ожидать ссылки на соединение.
В МВД Украины уже отметили, что следующий шаг – масштабирование 112 во всех городах-миллионниках. Далее планируется расширить на всю территорию Украины.Любопытно! Верховная Рада поддержала инициативу еще осенью 2022 года.