В Киеве внедрили единый номер для всех чрезвычайных ситуаций

7 июля 2023, 19:48
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Источник:

МВД Украины

В МВД 7 июля официально заявили о введении в Киеве единого номера для всех чрезвычайных ситуаций. Речь идет о 112.

В МВД Украины подчеркнули, что коммуникационный центр 112 уже обрабатывает входящую информацию. Пока он покрывает столицу.

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МВД полноценно внедрило службу 112 в Киеве – единственный номер для всех чрезвычайных ситуаций. Коммуникационный центр 112 уже обрабатывает входящую информацию и покрывает столицу,
– говорится в сообщении.

Как это работает

  • В МВД Украины подчеркнули, что звонки от украинцев поступают операторам.
  • Следующий шаг – запросы направят в необходимые подразделения.
  • Те в свою очередь отреагируют.
Важно! Позвонить по телефону на 112 и попросить о помощи смогут все. На работу приняли операторов, владеющих языком жестов. Они будут общаться с заявителями в формате видеовызова.

Как пользоваться?

  • Отправка смс-сообщения на номер 112.
  • Ожидать ссылки на соединение.

В МВД Украины уже отметили, что следующий шаг – масштабирование 112 во всех городах-миллионниках. Далее планируется расширить на всю территорию Украины.

Любопытно! Верховная Рада поддержала инициативу еще осенью 2022 года.

Тогда говорилось о том, что стартует 112 в Киеве и Киевской области.
Автор: Мар'яна Бекало