Враг попытался атаковать Одесщину ракетами, взрыв в Скадовске: основное за 119 день войны

Украинские защитники уже 119 суток отражают нашествие российских захватчиков. Активные боевые действия сейчас идут на Востоке и на юге нашей страны.

24 канал собрал информацию об актуальных событиях на фронте за 22 июня. Больше – читайте дальше.

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23:56 Украинская разведка сообщила, что россияне на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья заставляют украинских врачей выписывать фиктивные справки о неспособности продолжать военную службу по состоянию здоровья. А также враги сжигают тела своих погибших солдат.

23:52 Городской голова Апостолового Андрей Оса рассказал о "прилете" на территории громады. Однако объяснил, что место, по понятным причинам, детализировать не может. Только призвал людей быть осмотрительными и осторожными во время передвижения с утра.

23:47 В Донецкой области сообщили, что почти половина территории Донетчины находится под контролем украинских военных. В частности речь идет о 45% области.

23:28 Российские оккупанты 22 июня в течение всего дня стреляли по Сумщине. Вражеские обстрелы повредили водонапорную башню, ферму и интернат.

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что в результате атаки на Глуховскую общину погиб человек. Кроме того, на территории Ахтырского района двое правоохранителей получили ранения.

23:24 Российское командование отказалось от идеи форсирования Северского Донца. Из-за того, что при прошлой попытке у них были слишком большие потери.

23:10 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что большие колонны техники россиян покинули Мариуполь и направляются в направлении Бердянска –Пологов. Также они изменили тактику контроля передвижения и оставили только контрольные пункты в районе мостов.

22:40 Глава главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ответил на слухи о перевозке командиров защитников Мариуполя в России. В частности он пояснил, что большинство защитников Мариуполя находятся в Оленевке, которая на оккупированной территории. Однако некоторых людей оттуда вывозят для проведения следственных действий.

Разведке известно о месте пребывания каждого защитника Мариуполя, однако Украина делает все, чтобы вернуть бойцов домой.

22:22 Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В частности в Харькове в очередной раз слышали взрывы.

22:00 В полиции рассказали о взрыве во дворе многоэтажки в Днепре. Известно, что он прогремел возле детей, которые в этот момент были во дворе, поэтому пострадал 11-летний мальчик. Впоследствии злоумышленника задержали в полиции.

21:58 Раньше оккупанты рассказывали, что хотят превратить Мариуполь в "курорт", а вроде бы на месте "Азовстали" должен был быть парк. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что концепция изменилась и теперь работу завода будут возобновлять.

21:47 СМИ пишут, что белорусы роют окопы у границ с Украиной, Литвой и Польшей. Речь идет об окопах и траншеях, оборудованных огневыми точками. Кроме того, в приграничных белорусских областях начали сооружать блокпосты.

21:41 В оккупированном Скадовске раздались взрывы. Вероятно, это произошло в районе порта и промышленной зоне. Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.

Смотрите видео со Скадовска:

21:22 В Министерстве внутренних дел призвали украинцев не игнорировать сообщения о воздушной опасности в ближайшие дни. Россияне хотят дать ответ на удары по так называемым "вышкам Бойко", также они ракетными ударами могут отреагировать на возможное кандидатство Украины в ЕС.

21:00 Россияне стреляли по Харьковской области. В частности, уточнили в Дергачевском городском совете, враги обстреляли Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Русскую Лозовую. Также под ударом оказались Новое, Питомник, Дементиевка и Цаповка. Сейчас информации о жертвах и пострадавших нет.

20:11 Оккупанты снова пытались обстрелять ракетами Одесскую область. Однако хорошо сработали силы ПВО и ракету сбили.

20:05 Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль нардепа коллаборанта Алексея Ковалева таки взорвали. О том, в каком состоянии сейчас сам Ковалев, собирают информацию.

19:18 Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов говорит, что сейчас вторжение со стороны Беларуси невозможно. Смирнов считает, что для вступления в войну у белорусов не хватает армии, мотивации и вооружения.

18:36 Украинские военные смогли отбить нападение россиян вблизи Новобахмутовки, поэтому оккупанты были вынуждены отойти. Несмотря на это враг и дальше продолжает нажимать на наши войска на Донбассе, продвигаясь в сторону Бахмута и пытаясь установить полный контроль над Северодонецком.

18:21 СМИ сообщают, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внезапно вылетел к Владимиру Путину. Вероятно, что этот визит продлится не один день. Ранее отмечали, что это вроде бы именно Путин должен был ехать в белорусское Гродно.

18:00 Враг продолжает обстреливать освободившиеся и тыловые территории на Юге. В оперативном командовании "Юг" отметили, что противник пытается удерживаться на отступных рубежах.

Так, в Николаевской области россияне обстреливали Березнеговатскую и Воскресенскую общины. Ранен один человек. Пожары удалось быстро потушить. Также захватчики били по Очакову: под удар попала портовая инфраструктура. К счастью, обошлось без жертв.

17:28 СБУ перехватила разговор, в котором оккупанты сообщили, что ВСУ уничтожили "элиту" российской армии. Этих военных страны-агрессора готовили для возможного противостояния с НАТО.

Слушайте новый перехваченный разговор оккупантов: аудио

17:19 Народные избранники хотят дать отсрочку от призыва тем, чьи родственники погибли на войне. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде. Речь идет не только о тех лицах, родные которых погибли на фронте с 24 февраля 2022 года, но и о тех, кто потерял близких во время противостояния на Донбассе.

16:59 Украинцы, пострадавшие от российской агрессии, могут получить компенсацию от 5 до 30 тысяч евро. Для этого следует подать заявление – не позднее чем через 4 месяца после нарушения прав.

16:43 На военном складе в России снова детонировали снаряды. После этого начался пожар на складе, во время которого погибли 3 военных.

16:22 В Мелитополе оккупанты похитили волонтеров, развозивших гуманитарную помощь. Отца и сына, помогавших местным жителям, сильно избили. В обмен на свободу мужчин заставили отдать россиянам свой склад, что на окраине города.

16:00 Согласно источникам в разведке, у россиян большие проблемы с наступлением на Славянск. Из-за больших потерь враги вынуждены были отойти на несколько дней. При этом они вынуждены собирать группировки для атаки.

15:57 Появилась информация о ракетном обстреле Николаева 7 ракетами. Весь город окутал черный дым. Известно о по меньшей мере 1 погибшем. Вероятно, что ракеты попали в 2 предприятия, где хранили горюче-смазочные материалы.

15:26 Утром оккупанты снова обстреливали Чугуев. Из-под завалов вытащили тела 2 женщин. Из-за вражеского огня в городе разрушены дома и вспыхнули пожары.

15:08 Генерал-лейтенант Александр Павлюк считает, что враг может снова сформировать ударные формирования для наступления на Черниговском и Киевском направлениях. Также возросла и угроза нанесения ударов по столице.

14:56 В Херсонской области взорвали автомобиль гауляйтера поселка Чернобаевка. Однако, по предварительной информации, сам Юрий Турулев не пострадал.

Между тем, сообщают СМИ, информация о гибели в результате взрыва нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева, скорее всего, является фейком.

14:51 Источники в разведке говорят, что в оккупированном Луганске снова на улицах начали вылавливать мужчин, чтобы отправлять на войну. Затишье относительно мобилизации в квазиреспублике длилось всего 1,5 недели.

14:35 В Киеве простились с командиром батальона "Карпатская Сечь" Олегом Куциным. 56-летний доброволец с Закарпатья защищал страну еще в 2014 году, получил ранение под Песками, а с начала полномасштабного вторжения снова вернулся в строй. Не стало героя на Изюмском направлении.

14:03 Партизаны на Херсонщине задержали 2 оккупантов. Они сняли с российскими военными видео, в котором отметили, что знают по меньшей мере 3 адреса, где поселились россияне.

14:02 Заместитель министра обороны Анна Маляр говорит, что в ведомстве сдержанно комментируют успехи ВСУ на Юге, чтобы не сыграть на руку врагу. Сейчас главная задача наших защитников – закрепиться на территориях.

13:55 Россия и Турция провели переговоры по вывозу зерна из заблокированных портов Украины. Разговор представителей стран состоялся в Москве. В итоге стороны договорились продолжать консультации по безопасному отправлению кораблей.

13:52 Ситуация в Северодонецке очень сложная. Боевые действия частично уже происходят на территории завода "Азот". Россияне изо всех сил пытаются пробить оборону ВСУ.

13:34 В Беларуси объявили, что начинают мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области. Тренировки возле границы Украины будут проходить с 22 июня по 1 июля.

13:25 Российским гауляйтерам в Херсонской области живется не так сладко, как мечтали. Выяснилось, что у приспешника российских солдат Кирилла Стремоусова случился сердечный приступ. Его спасли медики.

12:58 В результате обстрелов в Херсонской области произошел масштабный пожар в поле и лесу. В огне погиб крупный рогатый скот, к счастью, пострадавших среди местного населения нет. Также известно, что пламя перебило линии электропередач и повредило дома.

12:53 Во временно оккупированном Луганске россияне буквально "выкуривают" мужчин из домов, чтобы отправить на войну. В частности, они устраивают в домах местных жителей утечки газа, а когда мужчины выходят на улицу – забирают их в армию.

12:25 Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. В частности, вражеское войско выпустило по городу 7 смертоносных снарядов. Еще до объявления воздушной тревоги местные жители писали, что слышат звуки взрывов.

12:19 В Киев прибыли тела еще 35 погибших защитников "Азовстали" и других районов Мариуполя. О порядке распознания тел патронатная служба уведомит родственников в течение нескольких ближайших суток.

12:17 По данным расследования "Репортеров без границ", украинского журналиста и фотографа Макса Левина и его друга-солдата Алексея Чернышева российские оккупанты казнили под Киевом сознательно. Вероятно, перед убийством украинцев пытали и допрашивали.

11:10 Заместитель председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что наши военные продвигаются к захваченному Херсону с нескольких сторон. Они ежедневно наносят россиянам потери на юге Украины.

11:00 По данным разведки, боевики на оккупированном Донбассе не верят, что Россия выиграет войну против Украины. Российские военные даже начали призывать своих прихвостней покинуть родные города, ведь убеждены, что вскоре за ними придут ВСУ.

10:57 Министр юстиции Денис Малюська заявил, что 99% пленных российский военных хотят, чтобы их обменяли. При этом вражеские бойцы уверяют, что в армию их "засунули" принудительно, а воевать они, мол, не хотели.

10:38 В ОК "Юг" подтвердили, что ВСУ нанесли несколько ударов по оккупированному Змеиному. Детали неизвестны, ведь военная операция еще продолжается и требует тишины.

10:26 Вчера вечером оккупанты накрыли огнем окрестности Славянска. Из-за этого один человек получил ранения.

10:25 В Ростовской области загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который связывают с Виктором Медведчуком. На видео с места происшествия видно, что предприятие атаковал дрон. Вооруженные Силы Украины опубликовали этот ролик на своей странице и интригующе добавили "дальше будет". При этом они не уточнили, украинский ли это дрон.

Смотрите видео пожара на заводе в Ростовской области:

09:59 В результате действий российской армии в Украине погибли уже 324 ребенка, а 592 – пострадали. Больше всего пострадавших несовершеннолетних зафиксировали в Донецкой области.

09:43 Россияне вчера обстреляли кассетными снарядами пляж возле озера Золотая Рыбка в Часовом Яру Донецкой области. В результате атаки погиб 1 человек, а еще 11 – получили ранения. Известно, что среди пострадавших есть дети.

09:13 Британская разведка заявила, что россияне готовятся развернуть большие резервы на Донбассе. Ведомство добавило, что оккупанты пытаются захватить Северодонецк со стороны Изюма и Попасной.

09:08 За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 130 российских оккупантов. Общие потери вражеского войска за все время полномасштабной войны составили:

34 230 бойцов личного состава;

танков – 1496;

боевых бронированных машин – 3614 (+8 единиц за последние сутки);

артиллерийских систем – 752;

РСЗВ – 239;

средств ПВО – 99 (+1);

самолетов – 216;

вертолетов – 182 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3);

крылатых ракет – 137;

кораблей и катеров – 14;

автомобильной техники и автоцистерн – 2543 (+6);

специальной техники – 60 (+1).

09:04 Главари пророссийских боевиков из квазиреспублики в оккупированном Донецке сообщили о 2 128 погибших военных на войне. Кроме того, по их данным еще 8 897 армейцев получили ранения. В то же время военно-политическое руководство России умалчивает об этих потерях.

08:34 США создали группу, которая будет расследовать военные преступления россиян в Украине. Ее возглавил легендарный "охотник за нацистами" Эли Розенбаум. Специалисты будут заниматься установлением российских оккупантов и привлечением их к ответственности за пытки гражданских украинцев.

07:47 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что россияне ночью обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую общины Криворожского района. В Великой Костромке есть разрушение, кроме того, у людей нет света. К счастью, жертв и пострадавших среди населения нет.

07:09 Актуальная сводка Генштаба о ситуации на фронте:

россияне пытаются создать выгодные условия для наступления на Славянск. Для этого они постоянно обстреливают позиции ВСУ;

в направлении Северодонецка оккупанты блокировали украинских военных в районах населенных пунктов Боровское и Вороново. Боевые действия за город продолжаются;

на Бахмутском направлении путинские армейцы перегруппировались, чтобы усилить свои подразделения;

украинские защитники отбили вражеский штурм в направлении Углегорской ТЭС, Молодежного и Катериновки. Россияне были вынуждены отойти;

в приграничных районах Курской и Брянской областей Россия разместила 3 БТГ и подразделения десантников.

07:03 Вражеский истребитель атаковал ракетами истребитель и штурмовик ВСУ. Украинская авиация уклонись от российских снарядов, потерь в нашей технике нет.

06:31 По данным Института изучения войны, армия оккупантов сунется на Лисичанск с юга. Окраины города начнут атаковать уже в течение ближайшей недели. Специалисты прогнозируют, что бои будут затяжными и в Лисичанске может повториться сценарий Мариуполя и Северодонецка.

05:49 В акватории Черного моря находятся 5 российских ракетных кораблей, 3 больших десантных судна и подводная лодка. В общей сложности на них расположены 44 крылатых ракеты. К счастью, погода в море штормовая, поэтому высадки вражеского десанта не будет.

05:00 В Институте изучения войны предположили, что Кремль "чистит" высших офицеров из-за значительных потерь в Украине. Уже известно, что военно-политическое руководство армии государства-агрессора заменит начальника воздушно-десантных войск генерал-полковника Андрея Сердюкова. Кроме того, устранить могут командующего южным военным округом и главного командующего российским вторжением в Украину генерала Александра Дворникова.

04:23 Президент США Джо Байден уверен в твердой позиции своей страны и союзников по поводу войны в Украине. Глава Белого дома отвергает мысли о расколе между Штатами и Европой.

02:22 За сутки российские оккупанты своими обстрелами нанесли значительные разрушения Югу Украины. Они уничтожили порты в Одесской и Николаевской областях, повредили строительные предприятия и электрические сети, а также уничтожили грузовики.

Кроме того, оккупанты обстреляли из "Ураганов" жилые кварталы Николаева. Один местный житель сразу погиб, а другой находится в больнице с сильными травмами.

02:08 Украинские военные рассекретили информацию о том, что атаковали на Змеином. Так, наши бойцы выпустили несколько ракет из ЗРК "Панцирь С1" по радиолокационной станции и автомобильной технике россиян. Окончательные потери врага еще не устанавливают.

01:33 Вчера украинские защитники нанесли несколько ракетных ударов по острову Змеиный. В результате атаки загорелась российская техника. В сети опубликовали спутниковые снимки с тем, как выглядит оккупированный остров после ударов.



Змеиный после ударов ВСУ / Фото Platet