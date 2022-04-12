На 12 апреля в Украине согласовали 9 гуманитарных коридоров

Гуманитарные коридоры 12 апреля запланированы в двух областях – Луганской и Запорожской. В то же время на Луганщине эвакуация будет происходить только в том случае, если россияне прекратят огонь.

Украинские власти активно работают над тем, чтобы вывезти женщин, детей и людей пожилого возраста из "горячих точек". Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

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Маршруты эвакуации

Из Мариуполя и Бердянска в Запорожье (собственным транспортом, а на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуска автобусы);

из Токмака в Запорожье;

из Энергодара в Запорожье;

из Северодонецка в Бахмут. Место сбора – проспект Химиков, 28;

из Лисичанска в Бахмут. Место сборов – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324;

из Попасной в Бахмут. Место сборов – улица Первомайская, 42

из Рубежного в Бахмут;

из Горского в Бахмут. Место сборов на улице Гагарина, 13.

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