Предъявили документы от оккупантов: 12 российских моряков не пустили в Украину
Источник:ГПСУ
Российских моряков не пустили на территорию Украины и запретили въезжать на три года. Дело в том, что они имели при себе российские паспорта, которые Россия незаконно штампует в Крыму.
Моряки прибыли в Украину к пункту пропуска "Морской порт Южный". Там и предъявили паспорта, которые выдала Россия.
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Моряки с паспортами России из Крыма
Все 12 мужчин прибыли в Украину в составе экипажа судна под флагом Либерии. Впрочем, они показали российские паспорта. Получили их моряки после оккупации Крыма на полуострове. Украина не признает эти паспорта, которые Россия выдала незаконно.
Паспорт одного из моряков, который ему выдали в Крыму / Фото ГНСУ
Поэтому моряков не только не пустили в Украину, но и запретили въезд на три года.
Российские паспорта из Крыма не признают: главное
- Любые органы, должностные и служебные лица на временно оккупированной территории являются незаконными.
- Их создала Россия, украв часть территорий Украины. Любые акты – решения, документы, выданные такими органами, являются недействительными.
- Евросоюз, США и другие страны, которые не признают Крым территорией России, заявили, что не будут пускать жителей полуострова, которые получили российский загранпаспорт.
- Жители оккупированного полуострова могут въехать в эти страны исключительно по заграничному украинскому паспорту.