12 выстрелов в помощника президента – вот цена изменений, – Зеленский в ООН
Источник:24 канал
Свое выступление на Генассамблее ООН Владимир Зеленский начал с заявления о покушении на жизнь своего первого помощника. Политик назвал это ценой изменений в стране.
Зеленский рассказал о десятках звонков в три часа ночи
Президент признался, что каждая ночь перед выступлением на Генассамблее ООН для него бессонная. В 2019 году это было волнение, а в 2021 году главу государства среди ночи разбудили звонки со срочной новостью.
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Третий час ночи. Десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершили покушение. 12 выстрелов, 3 попали в водителя – вот вам цена изменений в государстве и реформ,
– заявил Зеленский.
Политик добавил, что нынешнее выступление будет нетипичным в ООН, однако полезным. "Пора проснуться. Украина сделала это давно и с тех пор не засыпала".Обратите внимание! Зеленский заявил, что нападавшие на Шефира обязательно понесут ответственность. Сразу после выступления в ООН президент отправится в Киев.
Выступление Зеленского на Генасамблее ООН: видео
Что известно о нападении на Шефира
- Утром 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Сам политик не пострадал, в то же время водителя госпитализировали с ранениями. Пострадавшего прооперировали. Сейчас его состояние стабильное.
- Нападавшим удалось скрыться. Правоохранители начали спецоперацию по перехвату.
- В Офисе Президента нападение назвали террористическим актом, целью которого было запугать команду власти.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила об открытии уголовного дела по статье о покушении на убийство 2 или более человек.