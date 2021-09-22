12 выстрелов в помощника президента – вот цена изменений, – Зеленский в ООН

Свое выступление на Генассамблее ООН Владимир Зеленский начал с заявления о покушении на жизнь своего первого помощника. Политик назвал это ценой изменений в стране.

Зеленский рассказал о десятках звонков в три часа ночи

Президент признался, что каждая ночь перед выступлением на Генассамблее ООН для него бессонная. В 2019 году это было волнение, а в 2021 году главу государства среди ночи разбудили звонки со срочной новостью.

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Третий час ночи. Десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершили покушение. 12 выстрелов, 3 попали в водителя – вот вам цена изменений в государстве и реформ,

– заявил Зеленский.

Политик добавил, что нынешнее выступление будет нетипичным в ООН, однако полезным. "Пора проснуться. Украина сделала это давно и с тех пор не засыпала".

Зеленский заявил, что нападавшие на Шефира обязательно понесут ответственность. Сразу после выступления в ООН президент отправится в Киев.

Выступление Зеленского на Генасамблее ООН: видео

Что известно о нападении на Шефира