Минобороны расследует причины неисправностей 120-миллиметровых мин

Министерство обороны Украины уже три недели расследует инциденты с нештатным срабатыванием 120-миллиметровых минометных мин. Несмотря на отсутствие публичных комментариев, ведомство активно работает в закрытом режиме, чтобы обеспечить безопасность и оперативность мероприятий.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. Сейчас эти мины не выдают боевым подразделениям до завершения расследования.

Читайте также Противопехотные мины от Байдена: помогут ли они на фронте

Боеприпасы изъяли из использования

Ради безопасности личного состава Минобороны временно прекратило использование проблемной партии боеприпасов в Силах обороны. Сейчас всю партию изъяли для исследований, а взамен Силы обороны получают мины импортного производства.

Предварительные результаты расследования межведомственной комиссии указывают на несколько возможных причин: некачественные пороховые заряды и нарушение условий хранения, которые привели к повреждению боеприпасов.

В связи с этим Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. После завершения расследования планируют принять кадровые решения в отношении ответственных лиц.

Министерство обороны, как заказчик вооружения, сотрудничает с Министерством стратегических отраслей промышленности – исполнителем госзаказа.

Для совершенствования контроля качества уже определен ряд мер: усиление мониторинга условий хранения и улучшение процедур проверки на всех этапах от производства до поставки на фронт.

Дополнительно межведомственная комиссия проверит мины других калибров, чтобы оценить соблюдение стандартов качества производства, хранения и эксплуатации. В Минобороны заверили, что безопасность военных и оперативное решение проблем остаются приоритетом.